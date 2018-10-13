Дамаск, 13 октября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы американской антитеррористической коалиции нанесли авиаудары с применением запрещенного белого фосфора по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

Nationalmuseum.af.mil Взрыв фосфорной бомбы

По данным агентства, бомбардировке подвергся город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Информация о жертвах среди гражданского населения пока не поступала.

В социальных сетях также публикуют фотографии, на которых показано использование фосфорных бомб американской коалицией.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай применения запрещенных фосфорных бомб американцами в Сирии.