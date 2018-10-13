Москва, 13 октября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. С юбилеем выдающегося режиссёра, народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Анатольевича Захарова поздравил 13 октября президент России Владимир Путин. В адрес юбиляра направлена поздравительная телеграмма. Она опубликована на сайте президента России.

Council.gov.ru Марк Захаров

Президент России с большим удовольствием присоединился к поздравлениям в адрес юбиляра и пожелал ему от всей души успехов и благополучия.

Путин отметил, что Марк Захаров открыл целую плеяду талантливейших актёров, вписал в историю российского кинематографа яркие, незабываемые страницы и создал ставший уже легендарным театр «Ленком» — настоящее явление в культурной и общественной жизни страны.

Президент России также пожелал режиссёру крепкого здоровья и всего самого доброго.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в честь 85-летия режиссёра Марка Захарова в театре «Ленком» состоится театральный «капустник», в котором примут участие как артисты «Ленкома», так и коллективы Театра Сатиры, Театра Олега Табакова и других театральных коллективов. Также ожидается участие Михаила Жванецкого, Игоря Крутого, Александра Градского и других знаменитых в стране людей.