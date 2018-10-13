Хасавюрт, Дагестан, 13 октября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района произошло боестолкновение силовиков с боевиками. Об этом сегодня, 13 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР Вооружённый бандит

Сотрудники полиции проводили адресную проверку одного из домов. В нем были обнаружены боевики, которые оказали сопротивление. Ранения получил один сотрудник полиции.

Затем силовики приступили к уточнению количества боевиков, засевших в доме. После этого был произведен штурм строения. Итоги штурма пока не известны. В доме могли находиться до трех боевиков.

Напомним, что режим контртеррористической операции в Хасавюртском районе Дагестана действует с марта 2018 года.