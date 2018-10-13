Москва, 13 октября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Спикер Госдумы 7−9 октября совершил рабочий визит в Турцию для участия в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии. Темами мероприятия стали проблемы экономического сотрудничества, вопросы окружающей среды и устойчивого развития в Евразии. Участники совещания приняли итоговое заявление, они, в частности, выступили за политическое урегулирование в Сирии и мирное разрешение северокорейской ядерной проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Повестка: развитие экономики, охрана окружающей среды, устойчивое развитие стран. До этого мы обсуждали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом. Есть не только тема, а есть огромная потребность обсуждать те проблемы, которые можно решить, преодолеть только совместно. И интерес к такому диалогу огромный. Это хорошая альтернатива ПАСЕ, потому что мы не можем зацикливаться на той межпарламентской структуре, которая берет и вопреки всему занимает абсолютно не конструктивную позицию», — рассказал Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Спикер Госдумы отметил, что межпарламентское сотрудничество с европейскими странами продолжается.

«До конца года в Государственную Думу приедут делегации Сербии, Австрии, Чехии. Наши коллеги буквально на следующей неделе выезжают с ответным визитом в Бундестаг. Мы постоянно ведем диалог», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Россия может быть исключена из Совета Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил ранее генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.

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