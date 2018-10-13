Москва, 13 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Россия может покинуть Совет Европы, если неконструктивная позиция его Парламентской ассамблеи не изменится, заявил в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Adrian Grycuk Зал пленарных заседаний ПАСЕ

Россия не платит взносы в ПАСЕ и не участвует в работе структуры из-за того, что ее национальную делегацию лишили права голоса. По оценке Вячеслава Володина, это не соответствует принципам демократии. Если же эти принципы будут соблюдаться, Россия и взнос уплатит, добавил он.

Альтернативой ПАСЕ может стать совещание спикеров парламентов стран Евразии, интерес к которому очень велик, отметил спикер Госдумы.

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