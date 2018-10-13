Монако, 13 октября, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Ставший в 1998 году чемпионом мира в составе сборной Франции бывший нападающий сборной Франции и лондонского клуба «Арсенал» Тьерри Анри назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Монако», сообщает 13 октября пресс-служба команды.

Zakarie Faibis Тьерри Анри — копия

Контракт Анри рассчитан до 2021 года и в понедельник 41-летний француз должен приступить к своим новым обязанностям. В его тренерский штаб также вошли тренер академии «Арсенала» Патрик Кваме Ампаду и тренер молодежной команды «Бенфика» Жоау Карлос Валадо Тральхао.

Отметим, Анри сменил на посту главного наставника «Монако» Леонарду Жардима, уволенного 11 октября за неудовлетворительные результаты клуба в новом сезоне. Сам Анри играл за «Монако» с 1993 по 1999 год и стал в составе команды чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. Также играл за «Арсенал» и «Барселону». Провел 123 матча за национальную сборную, в которых забил 51 гол.