Тегеран, 13 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Строительство пяти новых нефтехимкомплексов начнётся в близжайшее время в Иране, сообщило 12 октября новостное издание Иран.ру. со ссылкой на главу Национальной нефтехимической компании (NPC) Реза Ноуруз-заде.

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Пять НПЗ будут построены на острове Кешм в Персидском заливе. Реза Ноуруз-заде рассказал, что предварительная стоимость предприятий составляет 4,2 миллиарда долларов.

Специализацией предприятий будет производство продукции из метанола, таких, как пропилен, полипропилен и олефины. Мощность производства нефтехимических комплексов, по предварительным данным, будет составлять от 1 млн до 2,7 млн тонн в год.

Напомним, что в ноябре вступит в силу второй этап санкций США против Исламской Республики Иран, призванный затруднить поставки энергоносителей из страны. В связи с этим верховный лидер Республики аятолла Али Хаменеи приказал 10 октября властям Ирана в срочном порядке найти решение по преодолению экономических проблем в стране.