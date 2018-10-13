Рахимов поддержал инициативу Кадырова в отношении Кокорина и Мамаева
Грозный, 13 октября, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рашид Каримов поддержал предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о трудоустройстве скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в составе грозненской команды, его слова приводит 13 октября «Чемпионат».
"Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова», — заявил Рашид Рахимов и добавил, что глава республики глубоко проанализировал сложившуюся ситуацию и понял, что в настоящий момент футболистов «закапывают со всех сторон».
При этом гавный наставник грозненского клуба подчеркнул, что по его мнению — Кокорин и Мамаев виноваты и они как люди публичные должны понимать, что находятся особо на виду. Потому выгораживать их не стоит, но нужно немного убавить эмоции.
Кроме этого Рашид Рахимов отметил, что каждый человек совершал в своей жизни поступки, о которых он потом жалел и не мог их исправить, и тут важно чтобы человека не оттолкнули. Чтобы данная ситуация ребят чем-то научила.
И ещё главный тренер «Ахмата» сказал, что ему было бы интересно поработать с Кокориным и Мамаевым в первую очередь с человеческой стороны.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров заявил, что он поговорил с руководством грозненского футбольного клуба «Ахмат», и предложил Кокорину и Мамаеву, устроившим 8 октября две драки в центре Москвы и находящихся сейчас под следствием, трудоустроиться в составе клуба из Грозного.