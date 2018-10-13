Москва, 13 октября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы арестовал все имущество и счета футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи в рамках бракоразводного процесса. Об этом сегодня, 13 октября, передает радиостанция «Говорит Москва».

(сс) Steindy Денис Глушаков

Известно, что Денис и Дарья поженились в 2009 году. В браке родились две дочери.

В сентябре 2018 года адвокат Глушакова Марина Дубровская сообщила, что её клиент решил подать на развод со своей супругой, узнав о её измене.

При этом в СМИ и социальных сетях активно муссируется тема о том, что своей супруге изменял сам Глушаков. В частности, распространяется видеозапись, на которой некий мужчина, внешней похожий на Глушакова, отдыхает в сауне с неизвестной женщиной, которую СМИ назвали проституткой.

Первое заседание суда по бракоразводному процессу состоится 22 октября.