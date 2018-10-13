Лондон, 13 октября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Мужчина, нападавший с ножом на прохожих в Лондоне, скрылся с места происшествия, сообщает 13 октября пресс-служба Скотленд-Ярда.

Maarten Van Damme Нож в крови

По информации полиции Лондона, инцидент произошёл вечером, 12 октября, на северо-западе столицы Великобритании.

В результате нападения неизвестного мужчины, один человек погиб на месте просшествия, один госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Преступник разыскивается, проводится расследование обстоятельств инцидента. Полиция обратилась к гражданам с просьбой сообщать всю возможную информацию о местонахождении преступника.

Напомним, ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало о нападениях на граждан в столице Великобритании. Так, в августе этого года 27-летний Джо Кресеб напал с молотком на двух женщин. В результате нападения обе женщины были госпитализированы в критическом состоянии.

Также в начале октября сообщалось о задержании мужчины, ранившего накануне двух человек в лондонском метро.