Москва, 13 октября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. 13 октября в честь 85-летия выдающегося режиссера, народного артиста СССР, художественного руководителя Московского театра «Ленком» Марка Захарова в театре состоится грандиозный театральный «капустник». В представлении кроме артистов родного «Ленкома», которым мастер руководит с 1973 года, выступят актеры и постановщики из МХТ им. Чехова, Театра Олега Табакова, Театра сатиры, Малого театра, Театра мюзикла и других коллективов. Поздравить юбиляра придут Михаил Жванецкий, Александр Градский, Хибла Герзмава, Игорь Крутой, Игорь Николаев и многие другие известные всей стране лица. Ведущими вечера станут истинные ленкомовцы: дочь юбиляра Александра Захарова и артист Дмитрий Певцов. А пока сотрудники театра лишь разместили на официальном сайте короткое поздравление — «Сегодня у нас — праздник. Грандиозный праздник! Юбилей Марка Анатольевича Захарова! ПОЗДРАВЛЯЕМ, ЛЮБИМ, ВОСХИЩАЕМСЯ, ОБЕЩАЕМ быть дисциплинированными и трудолюбивыми. #БУДЬТЕЗДОРОВЫ!». Все теплые слова, театральные розыгрыши, шутки — вечером. Первый канал будет транслировать «капустник» сегодня в 23.00.