Пекин, 13 октября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, выступая на брифинге в Пекине, призвал США «не поднимать ажиотаж вокруг так называемого «киберворовства», который ведет к дискредитации Китая и причиняет вред его законным правам и интересам, сообщает 12 октября Синьхуа.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

По заявлению дипломата, сам Китай является одной из стран, которые страдают от кибератак и воровства интеллектуальной собственности. В силу этого, спекуляции на данной тематике продолжают принятую американской стороной практику необоснованных обвинений КНР по всему спектру двусторонних и международных проблем.

«Мы призываем американскую сторону прекратить высказывания и действия, наносящие ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям», — заявил дипломат.