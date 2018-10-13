Париж, 13 октября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Нападающий французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен («ПСЖ») Эдинсон Кавани может в ближайшее время покинуть свой клуб, сообщает 13 октября Sport.es.

Ailura Эдинсон Кавани

Как передает издание, уругваец не доволен своим положением в «ПСЖ». В приобретении Кавани заинтересован главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне, который с помощью уругвайца хочет сформировать линию атаки из Кавани, Диего Косты и Антуана Гризманна.

При этом отмечается, что для «Атлетико» может стать препятствием высокая цена Кавани, так как «ПСЖ» планирует выручить за его реализацию не менее 60 миллионов евро.

Нынешний контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года.

Отметим, Эндинсон Кавани провел за парижский клуб в текущем сезоне 6 матчей в которых забил 5 мячей.