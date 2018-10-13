Махачкала, 13 октября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. О поступившем к нему приглашении от федерации реслинга World Wrestling Entertainment (WWE) написал 13 октября в своем Twitter российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

(сс) BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов написал в Twitter о том, что WWE пригласила его к себе, добавив: «Что думаете, ребята?». Также он прикрепил к своему посту метки «Фальшивые бои» и «Разбить Леснара».

Очевидно, Хабиб Нурмагомедов имеет в виду Брока Леснара, ранее выступавшего в UFC и выигравшего титулы как в UFC, так и в WWE и NJPW (главная федерация реслинга в Японии).

Напомним, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отстоял свой титул чемпиона легкого веса в UFC, однако устроил потасовку после поединка. Позднее, как сообщало ИА REGNUM, UFC временно отстранило от участия в соревнованиях российского бойца и его противника ирландца Конора Макгрегора.