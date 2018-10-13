Краснодар, 13 октября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Возгорание складского помещения в хуторе им. Ленина под Краснодаром полностью ликвидировано, сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Пожарная дружина

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 00:29. Пожарно-спасательные расчёты по прибытии на место происшествия и рекогносцировки присвоили пожару высокий ранг.

Пожар, начавшись на одном из складов, перекинулся на другие складские помещения. Общая площадь возгорания составила 2500 кв. метров.

В ликвидации пожара участвовали оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. и служба пожаротушения Главное управления МЧС России по Краснодарскому краю. В ликвидации возгорания было задействовано 204 человека личного состава, 45 единиц техники, в том числе 170 человек личного состава, 42 единицы техники от МЧС. Работало 6 звеньев газодымозащитной службы (ГЗДС).

Пожар был локализован через 3, 5 часа после получения информации о возгорании. В 06:40 пожар был ликвидирован полностью. Пострадавших и погибших при пожаре нет.

Напомним, что ранее сообщалось о ликвидации пожара в кафе на западе МКАД. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м. Пострадавших нет.