Воронеж, 13 октября, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Авария с участием трех большегрузных автомобилей произошла в Воронежской области на территории Рамонского района рано утром 1 октября, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла в 04:10 на 493 километре автодороги М4-«Дон». По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля КамАЗ, житель Воронежской области, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем МАЗ, припаркованным на обочине, за рулем которого находился водитель из Нижегородской области, затем МАЗ допустил столкновение с автомобилем Scania с полуприцепом из Калужской области. В результате аварии водитель КамАЗа скончался на мете аварии. Водитель МАЗа госпитализирован.

На месте ДТП работает ДПС и следственно-оперативная группа ОМВД России по Рамонскому району. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, что за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 158 ДТП, из них в областном центре — 114. В шести ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек и один человек погиб.