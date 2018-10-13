Донецк, 13 октября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 13 октября, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Дом в ДНР после обстрела

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 августа в Донбассе формально действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта так называемое школьное перемирие.

Однако это перемирие постоянно нарушается украинской стороной.

По словам представителя ДНР в СЦКК, за истекшие сутки общее количество нарушений перемирия со стороны ВСУ составило 22 раза.

Огонь по территории республики велся из минометов, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Как минимум один жилой дом сгорел в результате обстрела.

Накануне сообщалось о 27 нарушениях.