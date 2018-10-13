Чернигов, Украина, 13 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Об уменьшении интенсивности взрывов на сладе боеприпасов под Черниговом на Украине сообщила 13 октября пресс-служба министерства обороны страны.

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Сообщается, что продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. По информации от МО Украины на 08:00, интенсивность взрывов, в сравнении с аналогичным периодом предыдущих суток, сильно уменьшилась.

На данный момент на территории Черниговского арсенала работает аэроразведка, пожарные танки и спецтехника вооружённых сил Украины. Привлечена также и техника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), авиация ГСЧС находится в режиме полной готовности.

На технической территории арсенала работает 15 групп разминирования. Прежде работа групп была невозможна из-за постоянно возникающих новых очагов взрывов.

Ранее сообщалось, что интенсивность взрывов на складе боеприпасов увеличилась из-за порывов ветра. Сам пожар на складе возник 9 октября. В целях безопасности из прилегающих к арсеналу жтлых районов было эвакуировано около 12 тысяч человек.