Мехико, 13 октября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Амерканский бизнесмен Илон Маск сможет назвать собственный алкогольный напиток на основе агавы текилой только в том случае, если он будет производить его в Мексике. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный координатор по международным делам министерства сельского хозяйства Мексики Рауль Уртеага.

(сс) fred crandon Бочки с текилой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте американского ведомства, которое занимается патентами и товарными знаками (USPTO), появилась информация о том, что компания Илона Маска Tesla, которая занимается производством электрокаров Tesla, подала заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila.

Согласно заявке, Tesla регистрирует товарный знак по категории «дистиллят агавы» и «дистиллят голубой агавы». Иными словами речь идёт об алкогольном напитке текила.

Министр Уртеага заявил, что Маск сможет использовать слово текила только в том случае, если он будет производить свой напиток на территории Мексики. Маск либо может войти в число акционеров текильной компании, либо купить само предприятие. Кроме того, напиток должен отвечать требованиям мексиканского законодательства в области регулирования текилы.

Если же производство текилы Маск развернет за пределами Мексики, то это будет нарушением норм Всемирной торговой организации.

«Это и нарушение интеллектуальной собственности и правила о наименовании места происхождения товара при производстве текилы», — сказал Уртеага.

Он пояснил, что именно текилу, согласно международным нормам, можно производить только в Мексике и только в определенных штатах — Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато.

При этом похожие на тикилу напитки производятся в американской Калифорнии, ЮАР и в Китае, но они не называются текилой, так как это было бы незаконно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время дела у Маска идут неважно. Его компания Tesla теряет капитализацию, а сам он вынужден уйти с поста главы совета директоров из-за махинаций на бирже.