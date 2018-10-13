Москва, 13 октября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Москве на Ветошном переулке можно попасть в «Лабиринт Минотавра». Здесь вместе с детьми Вы можете познакомиться с различными героями легенд — они предстанут как вживую, так и в виде различных голограмм и проекций. Здесь посетителей ждут знакомые по книгам и фильмам Посейдон, Медуза Горгона, Цербер, Пегас и многие другие. Самые смелые могут заглянуть в ящик Пандоры — что в нём на самом деле?

(сс) creozavr Лабиринт Минотавра

В камерном зале кинотеатра нон-стоп показывают фильмы и мультфильмы на тему греческой мифологии. Рядом можно отдохнуть под Говорящим деревом, повествующем о Яблоке раздора, Золотом руне и других преданиях.