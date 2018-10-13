Бишкек, 13 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Совместное огневое поражение отработала штурмовая авиация России и Казахстана в ходе учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

По легенде учений в пяти километрах от населенного пункта Балыкчи были обнаружены колонны незаконных вооруженных формирований. 6 самолетов Су-25 России и 2 самолета Су-25 Казахстана нанесли удар по группе «боевиков» осколочно-фугасными бомбами и авиационными ракетами.

Успешное поражение условной цели зафиксировал российский беспилотный летальный аппарат Орлан-10.

Как сообщало ИА REGNUM, учения стран-членов ОДКБ «Взаимодействие-2018» начались 10 октября. В учениях задействовано более 1600 военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.