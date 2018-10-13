Пекин, 13 октября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. О том, что ЦБ Китая не спекулирует на девальвации валют и не будет использовать колебания курса валют в качестве оружия в торговой войне с США заявил глава центрального Банка Народной республики Китай Йи Ганг. Его слова 13 октября приводит Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и Юань

Также глава китайского Центробанка отметил, что правительство КНР будет продолжать позволять рынку играть решающую роль в установлении валютного курса.

Отметим, отношения между Китаем и США приобрели наряженный характер после введения в августе администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на ввоз китайских товаров, на что Пекин ответил зеркальными мерами относительно ввозимых американских товаров. Затем Соединенные штаты ввели дополнительные торговые пошлины на 40% китайского импорта на общую сумму в 200 миллиардов долларов, на что КНР ответила дополнительным ограничительным налогом на 60 миллиардов американского импорта.