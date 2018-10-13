Катманду, 13 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Альпинисты из Непала и Южной Кореи погибли в Гималаях при сходе снежной лавины, сообщает 13 октября агенство AFR.

Николай Рерих. Гималаи. Розовые горы. 1933

По словам Ванчу Шерпа, менеджера треккинговой компани в Непале, организовавшей поход, в результате снежной бури произошёл сход лавины, которая завалила лагерь, находившийся на горе Гурджа Химал, на южном склоне восьмитысячника Дхаулагири в западном Непале.

Альпинисты были найдены в палатке и около неё. Всего найдено восемь человек, один из альпинистов числится пропавшим без вести.

Сообщается, что люди дожидались в лагере хорошей погоды, чтобы продолжить восхождение.

В район гибели людей отправлен вертолёт спасательных служб.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели трёх граждан России, сорвавшихся в трещину на леднике Суфруджу в Карачаево-Черкесии. Они совершали восхождение на гору Белаклая в составе группы альпинистов.