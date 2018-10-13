Вашингтон, 13 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Пастор Эндрю Брансон, освобожденный из-под ареста в Турции, имеет еще одну вескую причину спешить домой: наконец подвести свою дочь к алтарю. Об этом рассказал в своем твиттере конгрессмен Марк Уолкер.

Эдвард Хоппер. Ожидание у окна. 1926

Кевин и Жаклин решили пожениться два года назад:

«Кевин послал фотографию обручального кольца отцу Жаклин и получил его благословение. Жаклин сказала «да», выбрала свадебное платье и стала с нетерпением ждать свадьбы своей мечты, на которой отец поведет ее к алтарю. А потом отец Жаклин был несправедливо заключен под арест иностранным правительством. — Рассказывает Уолкер. — Кевин, служащий в армии США, не мог отложить свадьбу, и в феврале 2017-го Кевин и Жаклин поженились, в то время как ее отец находился вместе с еще 21 заключенным в камере, которая была рассчитана только на восьмерых».

Однако свадебную церемонию молодожены решили отложить до выхода Брансона на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий суд освободил американского пастора Эндрю Брансона, в ближайшее время он сможет вернуться в США. Пастор был приговорен к трем годам лишения свободы, однако с учётом уже отбытого им срока постановил освободить его в зале суда. Вашингтон долго добивался освобождения пастора, которого арестовали по обвинению в поддержке организации Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции летом 2016 года.