Иркутск, 13 октября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают поиск рыбаков, пропавших на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Mchs.gov.ru Ми-8 МЧС России

Вечером 11 октября трое жителей Иркутской области выдвинулись на моторной лодке из населенного пункта Листвянка в сторону Больших Котов. Утром 12 октября родственники рыбаков сообщили в МЧС, что потеряли с ними связь.

12 октября катера МЧС обследовали акваторию от Листвянки до Больших Котов, но не обнаружили пропавшей лодки. Зона поисков была расширена, к патрулированию приступили суда добровольцев.

Поисково-спасательные работы продолжились 13 октября. В них задействованы 21 человек и 7 единиц техники, включая вертолет МЧС России Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года сотрудники МЧС России провели профилактические занятия с отдыхающими, туристами и рыбаками в ходе акции «Безопасный Байкал».