Хабаровск, 13 октября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. 13 октября в Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края откроется Всероссийское совещание «Культура малой Родины». Во встрече примут участие министры культуры субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, главы районов, директора домов культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Андрей ИА Красная Весна Сельский клуб

Основное внимание на совещании будет уделено вопросам реализации проекта «Культура малой Родины», строительству и модернизации домов культуры и клубов в сельской местности. Так как в малых городов, районных центрах, небольших поселках и деревнях именно клубы и дома культуры часто являются единственными учреждениями культуры, объединяющими библиотеки, концертные площадки, досуговые центры, музеи и кружки развития народного творчества, то правительство разработало и внедряет на местах федеральную программу, позволяющую значительно повысить качество работы этих учреждений культуры. Они должны не только разнообразить культурный досуг жителей в регионах, но и расширить возможности дополнительного образования.

В рамках пленарных заседаний состоится обсуждение вопросов укрепления материально-технической базы сельских домов культуры, а также обмен опытом участников проекта.