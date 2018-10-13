Санкт-Петербург, 13 октября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Петербургский Эрмитаж занял 15-ю строчку в мировом рейтинге музеев, составленном по результатам отзывов пользователей американского сайта для путешествий TripAdvisor. Эрмитаж оказался единственным российским музеем в этом списке из 25 позиций.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Лазерное представление в День Эрмитажа

Пользователи выражают восхищение масштабами коллекции Эрмитажа и уникальным подбором его экспонатов, от античной эпохи до современного искусства.

Возглавил рейтинг Музей Орсе в Париже, обладающий большой коллекцией произведений изобразительного искусства и скульптуры второй половины XIX — начала XX века.

На второй строчке оказался Мемориал 9/11 в Нью-Йорке, посвященный трагическим событиям 11 сентября 2001 года в США. Третье место — также за Нью-Йорком, а именно — «Метрополитен музей».

Четвертую строчку пользователи сайта отдали Британскому музею в Лондоне, пятую — Музею Прадо в Мадриде.