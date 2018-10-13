Мехико, 13 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В 200 миллионов долларов оценил ущерб от торговых санкций Канады в отношении своей страны, объявленных на этой неделе, министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Об этом 13 октября сообщает Reuters.

Tax Credits Пропали деньги

Кроме этого Ильдефонсо Гуахардо заявил, что он обсудит с представителями Канады объявленные ранее Канадой торговые санкции и попытается вывести из-под них поставки производимой Мексикой стали в Канаду.

«То, что пошлины Канады затрагивают основных торговых партнеров, вызывает сильное сожаление», — заключил министр экономики Мексики.

Отметим, с 25 сентября Канада планирует ввод 25% пошлин на 7 категорий импортируемой ею стали. Такая пошлина будет вводиться в случае если поставщики металла на рынок Канады превысят «исторически сложившихся нормы» своих поставок.