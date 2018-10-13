Киев, 13 октября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. От призыва на срочную военную службу уклоняются почти 34 тысячи киевлян, заявил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявин. Заявление приводит агентство Liga.net.

Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР Уклонист

Сергей Клявин сообщил, что из 57 тысяч жителей Киева, подлежащих военному призыву, не являются в военкоматы почти 80%.

Военный комиссар отметил, что материалы по уклонистам передаются в органы Нацполиции, которые занимаются розыском и привлечением к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября пресс-служба юридической службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила, что в ноябре 2018 года будут призваны 1000 офицеров запаса, тогда как раньше призывали по 500 человек.