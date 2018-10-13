Грозный, 13 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Уроженец Чечни Турпал Хасиев, который «прославился» благодаря своему хамскому поступку в московском автобусе, уже приступил к новой работе по благоустройству Грозного. Об этом накануне, 12 октября, сообщила пресс-служба мэрии Грозного.

(сс) Mark So Уборщик территории

Напомним, Хасиев выложил в интернет видеозапись со своего телефона, на которой видно, как он по-хамски ведет себя с одним из пассажиров автобуса в Москве и бросает в него алюминиевую банку.

Данное видео посмотрел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он счел нужным извиниться за своего соотечественника и потребовал от Хасиева немедленно явиться в Чечню вместе с семьей. Когда выяснилось, что Хасиев поехал в Москву искать работу, Кадыров пообещал найти для него подходящее место в Грозном — подметать улицы и заниматься городским благоустройством.

Позднее в сети появилась видеозапись, на которой Хасиев просит прощения за свой хамский поступок. Он отметил, что его, а также его родителей «очень сильно поругали в руководстве республики».