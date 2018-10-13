Копенгаген, 13 октября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Законопроект о возможности уголовного преследования за «пророссийскую» позицию в отношении граждан Дании размещен на сайте парламента Дании, сообщает 13 октября датская газета Berlingske.

Франсиско Гойя. Трибунал инквизиции. 1814

Как пишет Berlingske, жителям Дании, в случае принятия парламентом данного законопроекта, будет грозить до 12 лет лишения свободы в случае, если их высказывания будут отличаться от позиции официальной власти. Это станет возможно согласно законопроекту о мерах «по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой».

Также газета приводит конкретные примеры действий граждан, за которые согласно данного проекта закона предусмотрены такого рода наказания, это — попытки повлиять на процесс принятия решений и вмешательство в общественные дебаты.

«Под его действие потенциально подпадает ситуация, когда агент иностранной разведки говорит, что было бы славно заменить перегоревшую лампочку в туалете того или иного заведения, а датский директор берет и следует его совету», — пишет Berlingske.

Под действие предлагаемого к принятию парламентом законопроекта, заключает газета, попадет любой гражданин Дании публично высказавшийся о вреде антироссийских санкций для Дании или как-то пытающийся влиять в положительном ключе на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Такой законопроект, как считает Berlingske, можно расценивать как попытку запугать общество Дании так как предлагает расценивать публичные мнения граждан в качестве пропаганды.

Отметим, в США проводится расследование о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в ход выборов президента США в 2016 году. Также с подобными обвинениями в адрес России выступал ряд стран Европы. При этом конкретных убедительных доказательств такого вмешательства до сих пор не представлено.