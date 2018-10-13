Лондон, 13 октября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Картина Бэнкси, изрезанная шредером во время торгов на аукционе Sotheby's, была продана как новый самостоятельный арт-объект, сообщает телеканал CNN.

David Singleton Бэнкси. Девочка с воздушным шаром (копия)

Остатки картины «Девочка с воздушным шаром» получили новое название «Любовь в мусорном ведре», и под таким названием были приобретены коллекционером.

Работа получила сертификат от Pest Control, органа аутентификации Бэнкси.

Сообщается, что приобретатель картины — женщина-коллекционер из Европы, она является давним клиентом аукционного дома Sotheby's. Покупательница подтвердила своё желание приобрести картину после её уничтожения шредером. По её словам, в момент, когда картина самоуничтожилась, она была шокирована, но потом поняла, что у неё в руках будет произведение искусства с собственной историей.

Цена покупки осталась предыдущей — 1,4 миллиона долларов.

Напомним, что ранее картина британского художника Бэнкси была продана с торгов на аукционе Sotheby's и самоуничтожилась в момент продажи на глазах у зрителей, пройдя через встроенный в раму картины разрезатель бумаги. Позже глава аукционного дома Sotheby's Алекс Бранчик заявил, что Бэнкси, по его мнению, не уничтожил картину, а, наоборот, создал новый шедевр современного искусства в прямом эфире.