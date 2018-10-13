Южно-Сахалинск, 13 октября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Проживающая в Южно-Сахалинске мать пятерых детей из-за бюрократических сложностей не может добиться признания ее многодетной. На основании того, что одна из ее дочерей родилась за границей, местные чиновники отказывают Ольге Розенко в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Николай Неврев. Просительница (фрагмент). 1880-е

По словам женщины, одна из ее дочерей родилась на территории Белоруссии, и, несмотря на то, что у ребенка есть гражданство РФ, местные чиновники трактуют региональный закон таким образом, что семья не может попасть в программу, по которой многодетным семьям с четырьмя и более детьми субсидируют приобретение жилья.

Все дело заключается в лингвистической тонкости — в программе указано, что под многодетными семьями понимаются такие семьи, которые живут на территории Сахалинской области и воспитывают четверых или больше детей, каждый из которых рожден в России.

«К этому слову «каждый» они и придрались. В устной форме мне объяснили, что будь у меня даже восемь детей, если хоть один из них появился на свет не на территории России, под субсидию я не подпадаю», — цитирует агентство слова Розенко.

По ее словам, лингвист, к которому обратилась семья, пришел к выводу, что слово «каждый» в формулировке закона относится не ко всем детям, а только к четырем.

Тем не менее, на сегодняшний день все инстанции, куда обращалась мать пятерых детей, отвечают одинаково, и улучшить жилищные условия женщине пока не удалось.