Вашингтон, 13 октября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В NASA не видят причины для отмены следующего пилотируемого полета к МКС, заявил представитель американского космического ведомства Джим Брайденстайн агентству Associated Press.

Kremlin.ru Запуск ракеты-носителя «Союз»

Джим Брайденстайн сообщил, что сейчас он не видит причин, по которым может быть отложен следующий пилотируемый полет к МКС, запланированный на декабрь.

Брайденстайн подчеркнул, что в ведомстве высоко оценили спасательную систему на корабле «Союз МС-10», которая позволила экипажу благополучно вернуться на землю после аварии.

«Не каждая миссия, которая терпит неудачу, заканчивается так успешно», — отметил Брайденстайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла авария на ракете-носителе «Союз МС-10», стартовавшей с космодрома Байконур. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, находившиеся на борту «Союза», эвакуировались в спасательной капсуле. Эта авария стала первой в истории российских пилотируемых полетов к МКС.