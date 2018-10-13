Вашингтон, 13 октября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Власти США на данный момент пока не обнаружили попыток России вмешаться в американские промежуточные выборы. Об этом накануне, 12 октября, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ищу того, не знаю кого

По словам Болтона, американские власти пока не наблюдают вмешательства России в процесс выборов, подобно тому, как это якобы было на президентских выборах 2016 года.

Но при этом Болтон отметил, что вмешательство в выборы через киберпространство — дело довольно быстрое и, по словам директора ФБР Кристофера Рэя, вмешательство может начаться «нажатием клавишы».

Болтон также подчеркнул, что в данный момент США крайне обеспокоены вмешательством Китая в выборы.

«Мы очень обеспокоены вмешательством КНР не только в единичные выборы, но попыткой влиять на американские политические решения в более широком смысле», — сказал советник президента США по национальной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США теперь пытаются обвинить Китай во вмешательстве в американские выборы. Пекин все обвинения отвергает.