Вашингтон, 13 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Суд города Паскагула (штат Миссисипи, США) приговорил бывшего бас-гитариста группы 3 Doors Down Тодда Харрелла к десяти годам лишения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает агентство Associated Press.

(сс) gyoudai Тодд Харелл

Отмечается, что ранее многократно судимый за вождение в нетрезвом виде и другие преступления музыкант был арестован в июне 2018 года в собственном доме. Сообщается также, что стражей порядка вызвала жена Харрелла, пожаловавшаяся на избиения. При обыске в доме супружеской пары нашли наркотики и оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что лидеру группы «Коррозия металла» Сергею Троицкому, которого арестовали по подозрению в поджоге дома, грозит до пяти лет лишения свободы.

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