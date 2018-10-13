Москва, 13 октября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Режиссер Алексей Красовский заявил, что закончились съемки фильма о блокадном Ленинграде. Сбор средств на съемки велся на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Цитата из х/ф «Покаяние». Реж. Тенгиз Абуладзе. 1984. СССР Ничего святого

Красовский сообщил, что съемочная группа завершила работу над фильмом о блокадном Ленинграде, сейчас проект находится в стадии монтажа.

«Как и в «Коллекторе» все действие «Праздника» происходит в одном месте, и тоже в течение одной ночи (с 31 декабря на 1 января). Героев в кадре чуть больше — шестеро, а за кадром всего один (зато какой!). И как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще светлая и новогодняя» — так описал проект Красовский.

Режиссер заявил, что начал сбор средств на съемку на краудфандинговой платформе после того, как получил отказ в больших киностудиях.

«Конечно, как только был написан сценарий, мы предпринимали попытки найти деньги на съемки обычным способом, стучась в двери больших студий, однако после скандалов вокруг «Матильды» и «Смерти Сталина» продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с «блокадой» слово «сатира». Поэтому мы решили снять это кино сами», — заявил Красовский.

Режиссеру удалось собрать на платформе 127 тысяч рублей, однако в комментариях к проекту люди активно выражают возмущение:

«Вы там точно здоровы? «Режиссеру» можно пожелать только посидеть годик на блокадном рационе иждивенца. А то ряху то отрастил».

«На любой фотографии всегда видны уши фотографа. Тут «фотографы» показал нам, чем бы они лично занялись в блокадном Ленинграде»

«Весь состав съемочной группы, всех актёров и всех, кто работал над «фильмом» — в условия блокадного Ленинграда! Пока не осознают, мрази, что скачут на костях. Ни дна вам ни покрышки! Пусть ваш род будет проклят. Это если опустить тот факт, что так называемые «дневники» — давно доказанный фейк».

Напомним, первым полнометражным фильмом режиссера Алексея Красовского стал фильм «Коллектор» (2016) с Константином Хабенским в главной роли. Ранее Красовский работал в кинематографе как сценарист.