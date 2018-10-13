Комаки, Япония, 13 октября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Камень, упавший на крышу частного жилого дома в Японии, оказался метеоритом, установили исследователи. Об этом сообщает 13 октября канал NHK.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Метеорит

Отмечается, что 26 сентября около 11 часов вечера жильцы дома в городе Комаки префектуры Айти услышали грохот. Что-то, свалившись с неба, проделало дыру в крыше дома. На следующий день в саду около дома жильцы обнаружили три осколка камня величиной 10, 5 и 4 см. У каждого из камней была обожжена поверхность.

Камни были отданы на экспертизу в Национальный музей науки, где специалисты установили, что осколки являются кусочками от одного метеорита, возраст которого составляет около 4,5 млрд лет.

Учёные планируют дальнейшее изучение осколков. Сообщается, что в дальнейшем осколки будут зарегистрированы в международном метеорологическом обществе как «метеорит Комаки» — по названию места, где он был обнаружен.

Напомним, что это не первый случай падения метеоритов на жилые здания. В 2003 году на жилой дом в Нагасаки также упал метеорит. А в 2017 году падение крупного метерита смогли наблюдать в Японии между префектурами Сёко и Йошитака. В обоих инцидентах пострадавших не было.