Москва, 13 октября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Из представленных на российском рынке моделей автомашин за первый год эксплуатации менее всего дешевеет Nissan Almera (-12%). Об этом со ссылкой на данные сервиса онлайн-объявлений «Юла Авто» пишет портал «За рулем».

Seung Hyun Yu Genesis G80

Отмечается, что чуть сильнее (на 13%) подешевеют после года использования такие автомобили как Renault Megane, Hyundai ix35 и Mitsubishi Lancer. Наибольшие потери при продаже «годовалых» авто понесут владельцы машин премиального сегмента: Range Rover (-37%), Mercedes-Benz С-класса и Subaru Outback (-38%), Mercedes-Benz V-класса (-39%).

«Рекордсменом» по потерям в цене признан Genesis G80, цена которого за год падает примерно на 54%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был составлен рейтинг машин, которые чаще других становятся первыми у российских водителей. На первом месте оказались автомобили производства «АвтоВАЗа», на втором — BMW, а замкнула тройку лидеров Audi.

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