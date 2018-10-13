Грозный, 13 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. О своей готовности трудоустроить в грозненской команде «Ахмат» футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, после того как они понесут заслуженное наказание, и находящихся в данный момент под арестом, написал 13 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

При этом Рамзан Кадыров отметил, что он не ставит себе целью делать правовые оценки поступка футболистов, так как это — дело суда и следствия. По его мнению, выйдя на свободу после наказания, человек, как правило, остается в изоляции. И потому, подчеркнул глава Чеченской республики, он посоветовался с руководством грозненской футбольной команды «Ахмат», и в результате ими было принято совместное решение.

«Мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — заявил Рамзан Кадыров.

Также глава Чеченской республики заметил, что от футболистов не будут ждать звездного уровня игры, потому что цель такого трудоустройства: «помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь». И ещё Рамзан Кадыров подчеркнул, что на подготовку футболиста на уровне сборной России уходит много сил и времени, а потому такая подготовка должна включать в себя воспитание понимания, что слава налагает на человека большую ответственность.

Отметим, футболисты Мамаев и Кокорин устроили 8 октября две драки в центре Москвы и нанесли травмы разной степени тяжести чиновнику Минпромторга Денису Паку и водителю ведущей Первого канала. Тверской уголовный суд Москвы арестовал футболистов и младшего брата Кокорина и в настоящее время расследует уголовные дела по ст. 216 УК РФ («Нанесение побоев») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»).