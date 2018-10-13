Вашингтон, 13 октября, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в конце октября 2018 года он отправится в Москву для налаживания диалога между Россией и США. Об этом Болтон заявил накануне, 12 октября, в интервью радиостанции Salem Radio Network.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

По словам Болтона, главная причина, по которой он едет в Москву — это продолжение беседы, которую провели в Хельсинки президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Советник Трампа намерен говорить с представителями российской власти об отношениях между двумя странами, о том, как в них можно достичь хоть какого-то прогресса, а также о существующих проблемах и разногласиях.

Напомним, ранее стало известно, что 20 октября Болтон отправится в Россию, а затем в Азербайджан, Армению и Грузию. Во всех этих странах он будет обсуждать проблемы безопасности.

В России Болтон будет встречаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым.