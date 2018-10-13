Москва, 13 октября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. История с отставкой министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой оказалась необыкновенно шумной. В ней саратовский губернатор Валерий Радаев выглядит положительным героем — ему хватило суток, чтобы принять верное решение, которое устроило всех и отвело гром. И это неспроста: у Валерия Васильевича, занимающего губернаторское кресло с 2012 года, богатый опыт борьбы с проблемами, которые приносит его окружение.

geralt Увольнение

Министр образования Саратовской области Марина Епифанова написала заявление об уходе по собственному желанию в апреле 2017 года после того, как сотрудники ФСБ провели обыски в здании министерства. В этом же году ей было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление должностными полномочиями», после чего чиновница исчезла из поля зрения СМИ.

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В морально-этическом скандале областного уровня оказался замешан министр финансов Александр Выскребенцев. В мае 2018 года сотрудники ГИБДД обнаружили его спящим на заднем сидении автомобиля. Поскольку глава минфина являлся пассажиром, медицинское освидетельствование он не проходил, было или нет у него алкогольное опьянение в тот момент, можно лишь догадываться. А вот у водителя — симпатичной блондинки в расстегнутом боди — с полицией вышли проблемы. У нее не было при себе водительского удостоверения, а проходить освидетельствование она отказалась. Пикантности ситуации добавило то, что 34-летняя дама работала чиновницей в администрации Октябрьского района Саратова, но в момент происшествия находилась в отпуске по уходу за внучкой — ребёнком своей 15-летней дочери. Запись общения парочки с сотрудниками правоохранительных органов попала на видео. Министра спустя несколько дней уволили.

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В центре одного из скандалов в 2016 году оказалась министр культуры Саратовской области Светлана Краснощёкова. К ней возникли вопросы со стороны общественников, которые посчитали бесполезной, но дорогой для региона поездку делегации саратовских деятелей культуры в Сингапур. При этом отмечалось, что «часть саратовской делегации кроме официальных торжественных мероприятий проигнорировала посещение хотя бы одной из тематических сессий, проведенных на конференции». На конференции, которая прошла там, область представляли Краснощёкова, директор областной научной универсальной библиотеки и директор академического театра драмы. После скандала чиновница была уволена.

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В августе 2014 года трагично оборвалась жизнь председателя комитета охотничьего хозяйства области (должность позднее приравнена к министерской) Анатолия Морсина — он упал с лодки и попал под винт. По официальной версии, глава комитета выполнял плановый рейд, по другой, неофициальной, но более распространенной — охотился сам в природном заказнике Черные воды. Это место — особо охраняемая природная территория — имеет славу излюбленного полигона для «мужских развлечений» саратовской властной элиты.

В сентябре 2013 года был задержан за взятку, а позднее и осуждён на 10 лет, председатель комитета капитального строительства региона Александр Сурков.

Были уголовные дела с чиновниками рангом пониже, например, замминистра здравоохранения Вадимом Николаевым и замминистра спорта Дмитрием Козлачковым, и хозяйственные просчеты, и не перешедшие в прямые обвинения слухи, под гул которых складывались портфели.

Особняком стоит жизненный путь депутата из Балтайского района Саратовской области Алексея Красильникова, который в правительстве никогда не работал, но на крупных областных событиях часто оказывался возле губернатора, что не единожды фиксировали фотокорреспонденты. Вот как описывало место молодого единороса в политической жизни региона местная интернет-газета «Четвертая власть»:

"Алексей Красильников является человеком, приближенным к саратовской политической верхушке. Дело в том, что бизнесмен-депутат получил в наследство от отца, также известного энгельсского предпринимателя, охотничьи угодья на территории области. Так вот саратовская элита любит «отдыхать» там».

В июне 2014 года на Алексея Красильникова оказался очень похож водитель автомобиля «Тойота Камри», находившийся в невменяемом состоянии. Причем настолько в невменяемом, что из нижней части тела у него торчал шприц. Мужчину доставили в отдел полиции.

В октябре 2014 года депутата, по сообщению ИА «Взгляд-инфо», задержали за езду в нетрезвом виде. Необходимых документов на автомобиль у него также не было. Вскоре Красильникова исключили из «Единой России».

В январе 2015 года в мужчину стреляли. Инцидент произошел неподалеку от АЗС у села Балтай, нападавший якобы был пьян, действовал из хулиганских побуждений и нанес пострадавшим легкий вред здоровью.

В феврале 2017 года Красильникова задержали в Москве. По версии следствия, он пытался продать государственную должность руководителя Волго-Каспийского управления Росрыболовства бывшему заместителю министра промышленности и энергетики Саратовской области Павлу Угланову. Сейчас Красильников остается под арестом, а Угланов в октябре 2018 года осужден на три года за покушение на мошенничество.

Напомним, министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову уволили после спора с депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко (КПРФ) о сумме, предусмотренной в прожиточном минимуме на продукты питания — 3,5 тыс. рублей. Формулировка — «за пренебрежительное отношение к темам, столь чувствительным для населения».