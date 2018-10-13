Вашингтон, 13 октября, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты приветствуют освобождение американского пастора Эндрю Брансона, отбывавшего тюремное заключение в Турции, говорится в официальном заявлении пресс-службы Белого дома.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Освобождение священника

«Мы восхищаемся мужеством, показанным пастором Брансоном и его семьей за эти два тяжелых года», — говорится в заявлении.

Также Белый дом поблагодарил ряд американских сенаторов и дипломатов за содействие в деле освобождения пастора из турецкой тюрьмы. При этом администрация президента США высказала беспокойство о других гражданах страны, отбывающих наказание в Турции и других странах мира.

«США и Турция… готовы и дальше работать вместе по подобным вопросам», — подчеркнули в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, американский пастор Эндрю Брансон был арестован в Турции в 2016 году и приговорен к трем годам и полутора месяцам тюрьмы за поддержку организации Фетхуллаха Гюлена и причастности к госперевороту в Турции в июле 2016 года.

По отбытию наказания Брансона освободили в зале суда. Сообщается, что освобожденный пастор уже держит свой путь в США и, вероятно, уже в субботу встретится в американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.