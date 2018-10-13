Вашингтон, 13 октября, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных ураганом «Майкл», увеличилось до 17, сообщает CNN.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Телеканал сообщает, что пять человек погибли в штате Вирджиния и еще восемь — во Флориде. Также сообщается, что более одного миллиона человек остались без электроснабжения. Спасательные службы не могут добраться до некоторых городов или их районов.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг ранее заявил, что число жертв увеличится, так как спасательные службы еще не добрались во все районы, охваченные бедствием. На тот момент говорилось о 13 погибших в результате урагана. Президент США Дональд Трамп уже запланировал поездку в штаты, пострадавшие от стихийных бедствий, на начало следующей недели.