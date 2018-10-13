Москва, 13 октября, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы постановил взять под стражу Александра Протасовицкого — еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Сообщается, что мера пресечения в виде ареста предусмотрена до 8 декабря. Протасовицкого обвиняют по ч. 2. ст. 213 УК РФ («Хулиганство организованной группой»).

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина обвиняют в участии в двух драках в Москве. Также вместе с ними был арестован и Кирилл Кокорин — брат Александра Кокорина.