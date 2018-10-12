Хельсинки, 13 октября, 2018, 01:59 — ИА Регнум. База военно-воздушных сил Финляндии в Рованиеми будет задействована на учениях НАТО Trident Juncture, сообщает пресс-служба финского министерства обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сообщается, что со стороны Финляндии в учениях будут участвовать девять самолетов Hornet и 160 военнослужащих. Летчики проведут учения в воздушном пространстве Норвегии и Швеции. Помимо финской базы ВВС будут задействованы и базы в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна расценивать учения Trident Juncture, проходящие недалеко от российских границ, в качестве провокационных действий. Это заявление он сделал во время своего визита на авианосец ВМС США «Гарри Трумэн», который уже прибыл к побережью Норвегии для участия в учениях.