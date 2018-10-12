Лиссабон, 12 октября, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Португалии Жозе Алберту Азереду Лопеш подал премьер-министру страны Антониу Коште прошение об отставке, передаёт 12 октября «Радио и телевидение Португалии».

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Как сообщается, решение об уходе с поста министр принял на фоне неутихающего скандала вокруг кражи оружия с военного склада летом 2017 года. В распространённом заявлении глава оборонного ведомства ещё раз указал, что не имел «ни прямого, ни косвенного» отношения к произошедшему.

Напомним, в начале июля 2017 года с военного склада в португальском посёлке Танкуш, располагающемся в 130 км от Лиссабона, было похищено вооружение и боеприпасы. Со склада исчезли по меньшей 120 наступательных гранат, 44 противотанковых гранатомёта, 20 гранат со слезоточивым газом, 1,5 тысячи патронов калибра 9 мм.

Позднее практически всё похищенное оружие было обнаружено в схроне в нескольких десятках километров от военного склада.

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