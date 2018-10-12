Ереван, 12 октября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Участники саммита франкоязычных стран в Ереване избрали главу Международной организации франкофонии, 12 октября передает агентство Associated Press.

Primeminister.am Луиза Мушикивабо и Никол Пашинян

Мировым лидером франкофонов избрана Луиза Мушикивабо — дипломат из Руанды. О назначении госпожи Мушикивабо объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, международный саммит франкофонов проходил в столице Армении 11 и 12 октября. В саммите участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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