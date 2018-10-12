Москва, 12 октября, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 12 октября провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Православная церковь

Как отмечается, на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня и международная проблематика.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после недавних решений Константинопольского патриархата.

Напомним, накануне Священный синод Константинопольского патриархата аннулировал грамоту 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и принял завление о восстановлении в Киеве ставропигии Константинопольского патриархата.

Патриарх Константинопольский Варфоломей также заявил о снятии анафемы, наложенной Русской православной церковью на лидеров украинских раскольников — главу Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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