Сухум, 12 октября, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Абхазии требуется соглашение с РФ о применении российских рублей как платежного средства, заявил 12 октября министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Это заявление он сделал на девятом абхазско-российском деловом форуме. По словам Адгура Ардзинбы, неурегулированность этой сферы препятствует развитию экономики Абхазии, так как при использовании российского рубля на территории республики сочетается с отсутствием выхода на российский финансово-банковский рынок.

«Чтобы развиваться, нужны деньги. Если денег нет в банковской системе, то где их взять? Нужны значит заемные ресурсы. Выход на российский финансовый рынок для нас закрыт», — сказал Ардзинба участникам абхазско-российского делового форума.

При этом он подчеркнул, что заключение такого соглашения послужит хорошим сигналом для других стран, желающих использовать российский рубль как платежное средство.